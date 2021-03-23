Астролога в Липецке приговорили к 11 годам за убийство мага

В Липецке осудили за убийство 27-летнего астролога. Согласно материалам дела, парень выпивал со своим коллегой, тоже астрологом, и тот предложил совместную работу по «профессии». Предложение звездочету не понравилось и тот отказался.

Дальше события развивались крайне неблагоприятно. Другой маг, обиженный отказом, затеял с коллегой ссору. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой астролог жестоко избил мага, а затем зарезал. Судя по следам на теле, потерпевшего били ногами по голове и грудной клетке, после чего нанесли 13 ударов ножом. Маг скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, астролога признали виновным в убийстве и приговорили по части 1 статьи 105 УК к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.