В Липецкой области работающим пенсионерам до конца марта продлили больничный из-за коронавируса

Работающим липецким пенсионерам вновь продлили больничный из-за коронавируса. Липчане старше 65 лет могут остаться дома до конца месяца, 31 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это будет заключительный период больничных. С 1 апреля при осложнении эпидобстановки работодателям нужно будет перевести пенсионеров на удаленную работу.

Больничные оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования. Работникам не нужно подавать какие-либо документы. Пособия выплачиваются на основании данных, которые предоставил работодатель.

Напомним, за минувшие сутки у 90 жителей Липецкой области подтвердился коронавирус. Всего COVID-19 заболели 26 996 человек.