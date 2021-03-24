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Общество24 марта 2021 14:31

В Липецкой области работающим пенсионерам до конца марта продлили больничный из-за коронавируса

В апреле липчан старше 65 лет могут перевести на удаленную работу
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Работающим липецким пенсионерам вновь продлили больничный из-за коронавируса. Липчане старше 65 лет могут остаться дома до конца месяца, 31 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это будет заключительный период больничных. С 1 апреля при осложнении эпидобстановки работодателям нужно будет перевести пенсионеров на удаленную работу.

Больничные оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования. Работникам не нужно подавать какие-либо документы. Пособия выплачиваются на основании данных, которые предоставил работодатель.

Напомним, за минувшие сутки у 90 жителей Липецкой области подтвердился коронавирус. Всего COVID-19 заболели 26 996 человек.

Коронавирус в Липецкой области