В Липецке ищут дезориентированных мужчину и пенсионерку

В Липецке пропала пенсионерка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут женщину и мужчину. 72-летняя Ростовцева Александра Ивановна пропала 18 марта. Она вышла из дома в районе улицы Зорге и больше не выходила на связь. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", пенсионерка может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 75 лет, рост 170 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы с проседью.

Была одета в зеленую куртку.

В Липецке ищут мужчину Фото: Поиск пропавших детей Липецк

20 марта пропал 39-летний Корнев Анатолий Иванович. В тот день он около 11.00 ушел из дома по улице Яна Фабрициуса. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Возможно, дезориентирован.

Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения.

Был одет: серо-зеленый бушлат, серо-зеленые брюки, черная вязаная шапка, серые резиновые сапоги.

Просьба ко всем, кто видел этих людей или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru