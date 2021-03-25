Под Липецком иномарку искорежило в массовой аварии с тремя грузовиками и микроавтобусом

Массовая авария с пятью машинами под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария произошла в среду нем, 24 марта около 14.00, на трассе «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области. 57-летний водитель «Крайслера» влетел в ехавший спереди микроавтобус «Фиат Дукато», за рулем которого был 42-летний мужчина. После чего «Крайслер» отбросило на полуприцеп-цистерну «Сепсель» в сцепке с тягачом «Мерседес», с 46-летним водителем. Затем «Крайслер» угодил под другой грузовик «Мерседес-Бенц Actros» с 37-летним водителем.

Одновременно во всем это месиве с грузовиками оказался микроавтобус, который от удара влетел в полуприцеп «Кассаорер» с тягачом «КамАЗ-М1840» с 58-летним мужчиной за рулем. В этой аварии пострадал только водитель «Крайслера» – его с тяжелыми травмами увезли в больницу.

По данным пресс-службе ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем первой иномарки.