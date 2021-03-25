Менеджер банка в Липецке украла деньги клиентки во время оформления кредита

В Липецке менеджер банка обворовала клиентку так, что та ни о чем не догадалась. Инцидент произошел еще в сентября, когда 28-летняя липчанка обратилась в банк за кредитом. После оформления документов, финансовый эксперт сообщила девушке, что кредит одобрят только в случае подключения дополнительных услуг – страховки и процентов за обслуживание кредита, всего 8000 рублей. Заемщик согласилась и банк одобрил 68 000 рублей.

По факту девушка получила на руки только 60 000 рублей, а 8 000 сняла с карты клиента менеджер, которая занималась оформлением. Ничего не подозревающая должница полгода выплачивала проценты с 68 000 рублей и сам долг, пока спустя время договор не проверила служба безопасности банка.

Как позже выяснилось, никакие дополнительные услуги клиенту не подключали, менеджер просто забрала деньги себе и потратила. Финансиста сразу уволили. После чего сотрудники службы безопасности обратились в полицию. 22 марта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК – кража.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, на допросе бывшая сотрудница кредитного отдела во всем созналась и раскаялась. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.