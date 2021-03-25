Два рыбака провалились под лед в Липецкой области – обоих успели вытащить спасатели

Рыбаков вытащили из ледяной воды спасатели Фото: УГПСС Липецкой области

Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС об опасности выходя на весенний лед, любители подледной рыбалки в Липецкой области продолжают рисковать ради увлечения. Двоим таким отчаянным мужчинам хобби едва не стоило жизни.

Трагедия чуть не случилась в районе городского пляжа Задонска в среду 24 марта. Двое мужчин вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить. В какой-то момент лед не выдержал и один из приятелей моментально рухнул в холодную воду. Пытаясь спастись, мужчина схватился за напарника и утащил за собой, в итоге оба оказались в ледяной воде.

Благо происходящее заметил вахтенный наблюдатель, который сразу передал информацию дежурной группе. Как сообщили в пресс-службе областного УГПСС, на место незамедлительно прибыли сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 1 поисково-спасательного отряда.

Спасатели вовремя вытащили мужчин из полыньи, обогрели и оказали первую медицинскую помощь. После чего рыбаки отправились домой без улова, зато остались живы.