Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 марта 2021 15:16

Жители 7 домов в Липецке и Ельце получат почти 8 млн рублей на капремонт

Деньги выделили по программе софинансирования
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий

На заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Липецкой области одобрили заявку на получение финансовой поддержки. Регион получит почти 8 млн рублей на энергоэффективный капремонт 7 многоквартирных домов Липецка и Ельца.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего на работы уйдет около 12,8 млн рублей. В настоящее время в домах установили автоматизированные тепловые пункты, утеплили фасады, заменили электрооборудование и окна в подъездах. По предварительным данным, жильцы на оплату коммуналки в год будут экономить 4,5 млн рублей. В среднем на отоплении - 5 тыс. рублей в год.

Выделенные 7,9 млн рублей липчане смогут использовать на дополнительные работы по капремонту. Кстати, 3,13 млн рублей пойдут на ремонт дома №20 по улице Катукова.

Власти готовят восьмую заявку на софинансирование энергоэффективного капремонта. В нее включили еще 10 многоквартирных домов.