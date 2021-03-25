Жители 7 домов в Липецке и Ельце получат почти 8 млн рублей на капремонт

На заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Липецкой области одобрили заявку на получение финансовой поддержки. Регион получит почти 8 млн рублей на энергоэффективный капремонт 7 многоквартирных домов Липецка и Ельца.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего на работы уйдет около 12,8 млн рублей. В настоящее время в домах установили автоматизированные тепловые пункты, утеплили фасады, заменили электрооборудование и окна в подъездах. По предварительным данным, жильцы на оплату коммуналки в год будут экономить 4,5 млн рублей. В среднем на отоплении - 5 тыс. рублей в год.

Выделенные 7,9 млн рублей липчане смогут использовать на дополнительные работы по капремонту. Кстати, 3,13 млн рублей пойдут на ремонт дома №20 по улице Катукова.

Власти готовят восьмую заявку на софинансирование энергоэффективного капремонта. В нее включили еще 10 многоквартирных домов.