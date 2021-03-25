Московские эксперты проверяют аттракционы в парках Липецка

В парках Липецка тестируют карусели Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 24 марта, в парках Липецка стартовала процедура аттестации аттракционов. Карусели протестировала экспертная комиссия из Москвы.

Специалисты начали с парка Победы. Накануне они проверили колесо обозрения, большую цепочную карусель и "НЛО". Эксперты осмотрели болтовые соединения, механизмы фиксации и целостность несущих конструкций. Затем они провели несколько технических запусков. Вместо людей клали мешки с грузом. Так, в колесе обозрения в каждой кабине катались сумки весом 200 кг. На цепочной карусели проехали 16 мешков.

В этот четверг, 25 марта, в парке Победы специалисты проверяют детские аттракционы. Затем они отправятся в парк "Сказка" и Сокольский парк. Все замечания владельцы каруселей должны будут устрнанить до конца апреля.

Если эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом будет стабильной, то на майские праздники липчане смогут покататься на аттракционах.