В пятницу 5 улиц Липецка останутся без света, 12 - без холодной воды

В Липецке вновь отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 26 марта, в некоторых районах Липецка отключат свет и холодную воду. Так, с 9 утра до полудня без электроснабжения останутся жители частного сектора по улицам Морская, Тепличная, Санаторная. С 9 утра до 3 часов дня света не будет в частном секторе по улице Поселковая. А с 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в домах №31-45 по улице Студеновская.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Одесская, Станционная, Кирова, Ракитная, Космонавтов, Сокольская, Гагарина, Михайловская, Ленина, Жемчужная, Покровская, Провинциальная.

АО "ЛГЭК" организует подвоз воды по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.