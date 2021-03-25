В Липецкой области в пожаре погиб ветеран ВОВ

В Липецкой области пожар в частном доме унес жизнь ветерана Великой Отечественной войны. Трагедия случилась ночь 22 марта на улице Куток в селе Демкино, где пожарные нашли тело 95-летнего хозяина дома.

Как выяснилось, погибший был участником войны, имел боевые награды. По факту гибели ветерана началась доследственная проверка. По данным следствия, пожилой мужчина жил один в деревянном доме с газовым отоплением.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в настоящее время проходит пожарно-техническая экспертиза, точные причины возгорания устанавливают эксперты. Также дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны заниматься социальной поддержкой и улучшением жилищных условий ветеранов.