В киоске Липецка изъяли 970 пачек контрафактных сигарет

В Липецке нашли очередной киоск с контрафактными сигаретами. В минувший четверг, 24 марта, сотрудники регионального управления потребрынка вышли в рейд. В ларьке на улице Меркулова они обнаружили немаркированную табачную продукцию.

Всего в киоске выявили 970 пачек контрафактных сигарет общей стоимостью 65 тыс. рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст.15.12 КоАП РФ "Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке или нанесению информации, без соответствующей маркировки или информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки или информации".

Всю продукцию изъяли. Как сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики, предпринимателю грозит штраф от 10 до 15 тыс. рублей.