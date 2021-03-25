Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области уменьшается

В Липецкой области за сутки коронавирус выявили у 88 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области падает. Как сообщили в этот четверг, 25 марта, в региональном оперативном штабе, за сутки диагноз подтвердился у 88 человек. Большинство заболевших в Липецке - 68. В Липецком районе выявили 8 новых случаев. В Задонском и Лебедянском районах - 3. В Грязинском и Добровском районах по 2 зараженных. В Ельце и Усманском районе по 1 заболевшему.

Напомним, что сутками ранее зарегистрировали 90 случаев COVID-19. А во вторник - 92. С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 27 084 жителей региона. Выздоровели 23 683 липчан, в том числе 105 за последние сутки. На больничном пока остаются 2 884 пациента. У 2 667 болезнь протекает в легкой форме. Остальных 217 пришлось положить в больницу.

Не удалось спасти 517 человек.