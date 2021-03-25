В Липецке спасатели достали из подвала мужчину, который упал с высоты двух метров

Спасатели достали мужчину из подвала гаража Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Несчастный случай с человеком в Липецке произошел в минувшую среду, 24 марта, в гаражном кооперативе на улице Циолковского. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, 39-летний мужчина наступил на хлипкие доски смотровой ямы, те не выдержали и человек рухнул вниз с высоты более двух метров.

На место прибыла дежурная смена Дениса Сундеева. Спасатели подняли мужчина на поверхность с помощью альпинистского снаряжения, после чего передали медикам скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе управления, с начала года в Липецке с высоты упали 14 человек, 7 из них – в марте. Только за последние 8 дней спасатели зарегистрировали 4 таких случая. Например, 20 марта на улице Энгельса упал во время опиловки деревьев 38-летний мужчина – человека с тяжелейшими переломами увезли в больницу.

В пятницу ночью на улице Астраханской в районе Силикатного выпала из окна 4 этажа 27-летняя девушка. Аналогичное ЧП уже было в этом же доме в ноябре прошлого года, тогда со второго этажа упала 24-летняя девушка. А в поселке Мирный в середине прошлой недели неудачно спрыгнул со второго этажа 23-летний парень.

Подобных происшествий в этом году на 27% больше, чем в начале 2020. Три человека в результате падения погибли, включая 15-летнего подростка. Спасатели просят липчан быть внимательней на высоте.