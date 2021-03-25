В Липецк врывается весна: в пятницу до +8 градусов

В Липецк приходит весна Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 26 марта, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. И хотя ночью все еще мороз, днем будет уже по-весеннему тепло.

В темное время суток в регионе от 3 до 8 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра поднимется до +8 градусов. Атмосферное давление без существенных изменений - 747 мм рт.ст.

В ночь на субботу, 27 марта, морозы в Липецке ослабнут. Термометры покажут около -1 градуса. В светлое время суток в городе будет облачно. Воздух прогреется до +7 градусов. Ветер северо-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

Долгота дня - 12 часов 40 минут. Солнце встает в 6.07, а садится в 18.47.