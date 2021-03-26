Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Под Липецком ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 52-летнего мужчину. Чертов Юрий Иванович пропал в минувший четверг, 25 марта, в деревне Тужиловка Липецкого района. До сих пор о местонахождении мужчины ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанин нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная куртка, черная рубашка, темно-зеленые брюки, черные галоши.

Просьба ко всем, кто видел Юрия Чертова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - единый номер вызова экстренных служб.