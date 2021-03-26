Под Липецком иномарка сбила двух школьниц

В минувший четверг, 25 марта, на дороге Липецк - Грязи под областным центром в ДТП попали грузовики. "Вольво FH-TRAK" с полуприцепом врезался в стоящий "Вольво FH 440" с полуприцепом. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 51-летний водитель первого большегруза. Его с травмами доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Ельце на улице Клубная на нерегулируемом пешеходном переходе "Опель Астра" сбил двух несовершеннолетних пешеходов. 13-ти и 14-летнюю школьниц доставили в больницу. Там им назначили амбулаторное лечение.

В том же городе на улице Вермишева "Шкода Фабия" наехал на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу по "зебре". Ей также понадобилась помощь медиков. Осмотрев пострадавшую и сделав назначения, врачи отпустили ее домой.