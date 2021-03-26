Под Липецком у женщины украли кольцо с бриллиантом за 200000 рублей

Под Липецком злодей похитил дорогое кольцо Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На прошлой неделе в отдел полиции Задонского района обратилась 40-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что у нее похитили дорогое кольцо.

По словам пострадавшей 18 марта в гостях у нее был мужчина. После его ухода хозяйка обнаружила, что с журнального столика пропало золотое кольцо с россыпью бриллиантов. Его стоимость - более 200 тыс. рублей. Также пропали 4 тыс. рублей.

Как сообщили в эту пятницу, 26 марта, в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 42-летний житель Тербунского района. Кольцо и деньги у него изъяли. Также мужчина подписал подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.