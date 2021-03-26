Из Германии экстрадировали иностранца по делу о смертельном ДТП в Липецкой области

Из Франкфурта-на-Майне экстрадировали в Москву двоих иностранцев – фигурантов уголовных дел. Один из них, гражданин европейского государства Димитрий Леоненко, обвиняется в смертельном ДТП с двумя погибшими в Липецкой области. Его объявили в розыск по запросу УМВД России по городу Липецку.

Как сообщает «МВД Медиа», Леоненко совершил ДТП в мае 2017 года на 420-м километре трассы М4 «Дон» в Липецкой области. Иностранный дальнобойщик за рулем грузовика сбил пешехода, после чего въехал в припаркованную машину. В результате аварии два человека погибли на месте.

Дальнобойщику вменили часть 5 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

– В прошлом году мужчина был задержан иностранными правоохранительными органами в Германии, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.