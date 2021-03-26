Экспортеры собрались в Липецке на форум «Сделано в Липецкой области»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Бизнес-форум «Сделано в Липецкой области: Вызовы и возможности для экспортеров в нестандартное время» прошел в администрации региона. С приветственным словом к участникам обратился начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов. Он отметил важность экспорта как основы международных экономических отношений.

О реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» рассказала начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова. Заместитель начальника Воронежской таможни Николай Демкин обозначил основные направления взаимодействия экспортеров с таможенными органами.

Руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов сообщил, что в 2020 году продукция липецких экспортеров выведена более чем в 41 страну мира, среди которых Сербия, Чехия, Германия, Бенин, Киргизия, Вьетнам, Венгрия, Нидерланды, Шотландия, Италия и ряд других стран. Несмотря на сложную обстановку в мире, липецким предпринимателям при участии ЦПЭ удалось заключить 136 экспортных контрактов на общую сумму более 15 млн долларов. «Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».

Министр-советник по экономическим вопросам Посольства Республики Молдова в РФ Оксана Гречаный подняла тему торгово-экономического сотрудничества Республики Молдова и Липецкой области. Исполнительный директор координационного Комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Станислав Мезенцев рассказал про возможности расширения российского экспорта в Африку. Мария Луиза Бароне, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ, отметила условия выхода липецких производителей на экспорт в Италию.

Приняла участие в форуме и белорусская делегация во главе с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске Сергем Мисурагиным. Республика Беларусь – один из ведущих партнёров Липецкой области в торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах. Экспорт Липецкой области в Беларусь за 12 месяцев 2020 года составил 131,7 млн долларов. Главными товарными группами экспорта являлись чёрные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, изделия из чёрных металлов.

Импорт из Беларуси за 12 месяцев 2020 г. составил 69,9 млн долларов. Структура импорта представлена котлами, оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из чёрных металлов, древесиной и изделиями из неё, древесным углём.

«Постоянный диалог помогает более тесному взаимодействию Липецкой области и Республики Беларусь в самых разных сферах, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь».

Организация визитов представителей посольств различных государств проходит в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и содействует дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и различными зарубежными странами.

Завершила мероприятие заместитель генерального директора Международного агентства продвижения экспорта Любовь Пискунова с обобщающим выступлением на тему «Перспективные ниши на международных рынках для липецких производителей». Представители региональных компаний-экспортеров смогли задать ключевые вопросы организаторам форума и получить ответы, которые в будущем помогут им в раскрытии экспортного потенциала.