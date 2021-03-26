В Липецке задержали парня, который расплачивался в магазинах фальшивыми купюрами

В Липецке задержали сбытчика фальшивых денег. О поддельных купюрах начали сообщать в полицию представители банков в марте этого года. Причем поступило сразу несколько обращений, деньги находили при пересчете наличности. Во всех случаях это были купюры номиналом 5000 рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, из каких магазинов поступали фальшивые деньги проверили камеры наблюдения. В итоге сбытчика вычислили и задержали сотрудники управления экономической безопасности. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 19-летний парень. Подозреваемого брали при участии СОБРа.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 186 УК – сбыт поддельных денег. Парню грозит до 8 лет тюрьмы. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.