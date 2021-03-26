Губернатор области проверил, чем кормят детей в липецких школах

Дети недовольны питанием в школах Липецка Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил качество питания в школах Липецка. Проверка прошла в трех школах города – лидерах по количеству негативных отзывов. Как сообщает администрация области, это школы № 44 и 33, еще одну №51 выбрали случайно.

Глава региона также ознакомился с отзывами учеников, которые могут комментировать блюда на специальном сервисе. Чаще всего дети жалуются, что блюда холодные и однообразные.

– Первый раз мы проверяли школы в начале осени, было более тысячи комментариев, сегодня собрали 200 комментариев – сказал Игорь Артамонов. Это говорит об изменениях в лучшую сторону. Процесс запущен, есть сервис, QR-коды, родительские чаты, но мы видим, что не везде налажено взаимодействие, есть много проблем с кухней.

После проверки, а также общения с поварами и директорами губернатор пришел к выводу, что организация питания оставляет желать лучшего. Оператор в школах один и тот же, а качество питания разное, значит проблема в самих школах.

Нет коммуникации между директорами, учителями, родителями и детьми, – подвел Итог Игорь Артамонов. – Городскому департаменту образования предстоит огромная работа. В первую очередь, с директорами.