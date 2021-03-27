В Липецке у Октябрьского моста "ВАЗ" врезался в автобус

ДТП в Липецке на Октябрьском мосту Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 27 марта, в Липецке в районе Октябрьского моста произошло ДТП. По направлению в сторону ЛТЗ столкнулись "ВАЗ-2110" и пассажирский автобус №345. Отметим, что общественный транспорт движения маршруту "Сырский Рудник - улица Шкатова". В момент аварии в салоне пассажиров не было.

Последствия ДТП попали на видео. Легковушка получила серьезные повреждения. У машины разбита передняя часть - со стороны водителя сильнее. Треснуло лобовое и боковые стекла. У автобуса небольшая вмятина сзади.

Информация о пострадавших уточняется. Автоинспекторы просят липецких водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".