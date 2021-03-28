Липчанин обманул жителя республики Коми на 22,5 тысяч рублей

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью 2020-го 34-летний житель республики Коми решил приобрести станок для производства незамерзающей жидкости. Подходящий товар мужчина нашел на одном из популярных сайтов объявлений. Диалог с продавцом покупатель вел с помощью смс-переписки. Обговорив все условия сделки, житель Коми перевел продиктованный 22 500 рублей. После осуществления операции лжепродавец перестал выходить на связи и отвечать на сообщения.

Как рассказали в областном УМВД, сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 32-летнего липчанина. Предположительно, липчанин продавал несуществующий товар. Полученные деньги он обналичил и потратил на личные нужды.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.