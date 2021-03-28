Липчане останутся без воды, электричества и тепла 29 марта

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник 29 марта из-за ремонтных работ часть липчан останется без воды, отопления и электроэнергии.

Так, с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат потребителям:

- ул. Папина, 31а; 37; 37а.

- ул. Коммунистическая, 24; 24 вл.1; 27; 29; 24 вл.3; ул. Ильича, 46а; 38а; 36а; 36в; пер. Театральный, 1а.

Подвоз воды - по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности.

Также 29 марта с 9:00 до 17:00 приостановят подачу тепла потребителям: ул. Ударников, 9; 11.

А из-за ремонта на изношенных электросетях отключат электричество:

- с 9:00 до 17:00 частный сектор: ул.Маяковского, ул.20 Партсъезда, ул.Красная, ул.Арктическая, ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Дарвина, ул.Чапаева, ул.Димитрова, ул.Студеновская, ул.Энергетическая.

- с 9:00 до 16:00 частный сектор: ул.Ударников, ул.Поселковая, ул.Паровозная.

- с 14:00 до 16:00 ул.Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул.Моршанская, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 18.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Контакты АО «ЛГЭК:

- мобильное приложение личного кабинета клиента (вкладка «вопрос-ответ»);

- сайт www.lgek.ru: Населению - Направить обращение в АО «ЛГЭК»;

- электронная почта lgek @ lgek.ru;

- Instagram @ lgek_48, «ВКонтакте» lgekmedia.