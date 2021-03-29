Внук до смерти забил бабушку из-за комнаты в квартире в Липецке

Следственный отдел по Левобережному округу Липецка завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он предстанет перед судом за убийство своей бабушки.

По данным следствия, вечером 30 ноября 2020 года обвиняемый пришел к 78-летней пенсионерке, которая жила на площади Мира. Липчанин хотел пожить в одной из комнат квартиры, однако, бабушка отказала. Во время ссоры женщина разбила керамическую кружку о голову внука. В ответ мужчина избил ее руками и ногами, нанеся 180 ударов по всему телу. Затем он укрыл лежащую без сознания родственницу пледом и ушел, заперев дверь ключом.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тело липчанки спустя сутки обнаружил другой внук. Он и сообщил о случившемся в полицию. По мнению судмедэкспертов, несчастная скончалась в результате сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов.

Злодея задержали. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Вину фигурант признал частично. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.