В школе Липецка первый класс закрыли на карантин

В Липецке на карантин закрыли один класс. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 28 первоклассников временно перевели на дистанционное обучение. Причина тому - заболеваемость ОРВИ превысила 20%. Когда эпидемиологическая ситуация наладится, первоклашки вернутся в школу.

Еще 7 образовательных учреждений города находятся на плановых каникулах. А в школе №6 отдыхают учащиеся нескольких параллелей. При этом ни одна из 64 липецких школ не закрыта на карантин. Всего на больничном 2 111 детей. Это 3,7% от общего числа школьников. Также болеют 103 учителя - 3,4% от общего числа.

Напомним, что родители по своему усмотрению могут перевести ребенка на дистант. Для этого нужно написать заявление в школу. Вернуться к очному обучению школьник сможет в любой момент.