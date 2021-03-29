В Липецке в тройном ДТП погибли 3 человека

В Липецке столкнулись 3 машины: есть погибшие Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшие выходные в Липецкой области произошло несколько серьезных аварий. В субботу, 27 марта, на улице Баумана "Киа Рио" лоб в лоб столкнулся с "Киа Рио", а также врезался в "Шкоду Октавия". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, погибли водитель и двое пассажиров одного из "Киа". Находившиеся в салоне второй иномарки получили различные травмы. Четверых госпитализировали. Предварительная причина ДТП - выезд на встречку.

В тот же день на автодороге Липецк-Данков в районе села Вешаловка перевернулся "Рено Логан". С травмами госпитализировали 42-летнего пассажира.

В воскресенье, 28 марта, на автодороге Липецк-Усмань в Грязинском районе автоледи на автомобиле "Форд Фокус" столкнулась с "КАМАЗ". 34-летняя женщина и 13-летний пассажир легковушки получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили.