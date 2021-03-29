Под Липецком ищут подростка, ушедшего из центра помощи детям

Под Липецком ищут 16-летнего подростка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецком районе ищут 16-летнего подростка. Климов Максим Денисович пропал в селе Борино в минувшее воскресенье, 28 марта. Около 16.30 он ушел из ГОБУ "Боринский центр помощи детям". Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей". до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы, карие газа.

Был одет: черная куртка, черные джинсы, белые кроссовки, белые носки.

Просьба ко всем, кто видел Максима Климова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru