Талая вода с полей заливает дома под Липецком: чиновники решают проблему

Под Липецком талые воды заливают участки и дома Фото: принтскрин видео.

В редакцию "КП-Липецк" обратились жители села Кулешовка. Они сообщили, что с приходом тепла их участки и дома по улице Народная заливает. Потоки воды хлынули с полей, которые находятся рядом.

Липчане сняли видео и показали, что происходит на их территориях. Дома находятся чуть ниже уровня дороги. Оттуда мощно льется вода, подтапливая участки. Жители переживают, что когда потеплеет еще сильнее, их дома затопит.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ситуация в Кулешовке находится на контроле. Накануне, 28 марта, на место паводка выезжала глава администрации Косыревского сельсовета Надежда Чеботарева. Специалисты решили вырыть яму, чтобы талые воды не доходили до домовладений. В этот понедельник в Кулешовке заработала техника.