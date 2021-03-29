Во вторник в Липецке отключат свет, холодную воду и тепло

В Липецке очередные плановые отключения воды, света и тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 30 марта, в некоторых районах отключат свет, тепло и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители частного сектора в районе Сырского Рудника по улицам Ударников, Поселковая, Паровозная.

С 2 часов дня до 4 вечера свет погаснет по улице Светлова, 26, 29, 29а, 31, а также в частном секторе по улицам Добровского, Бурлакова, Постышева. С 9 утра до 5 часов вечера света не будет по улицам Белана, 3, 5, 7, 9; Хорошавина, 13, 17, 19, 21, 23.

С 9 утра до 5 вечера тепло отключат в домах №9 и №11 по улице Ударников.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Депутатская, Чкалова, Володарского, Кирова, Верещагина переулка Вишневый, улиц Минская, Солнечная, Ударников, Городовикова, Поселковая, Паровозная, Смирнова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Медицинская.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды организуют по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.