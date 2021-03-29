Под Липецком задержали пьяную автоледи, лишенную водительских прав

Липчанка, лишенная водительских прав, села за руль в нетрезвом состоянии Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области задержали нарушительницу Правил дорожного движения. В Долгоруковском районе внимание автоинспекторов привлек "ВАЗ-2114" с женщиной за рулем. Сотрудники ГИБДД пришлось немного проехать за машиной. После включения проблескового маячка и звукового сигнала легковушка остановилась.

Пока автоинспекторы выходили из своей машины, автоледи решила поменяться местами с пассажиром, сидящем рядом. Но сотрудники ГИБДД вовремя заметили маневр героини. Кстати, 27-летняя женщина оказалась пьяна.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, нарушительница ранее привлекалась к ответственности и была лишена водительских прав. В этот раз в отношении липчанки составили административный протокол по ч.3 ст.12.18 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", а также возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".