В Липецке больше недели ищут мужчину

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 43-летнего мужчину. Ашуров Азим Рахманович пропал в областном центре на прошлой неделе. С 22 марта о его местонахождении ничего не известно. Поисковому отряду "Лиза Алерт" нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Как был одет мужчина в день исчезновения - неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Азима Ашурова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.