В центре Липецка столкнулись автобус и иномарка: есть пострадавшие

В Липецке на площади Плеханова столкнулись автобус и "Фольксваген" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 392 нарушения Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 6 человек. Еще 61 - не пристегнулись. Водители в общей сложности 2 000 раз превысили скорость, выехали на встречку и нарушили правила парковки. Произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 29 марта, на площади Плеханова в Липецке столкнулись автобус "Волгабас" и "Фольксваген". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, есть пострадавшие. Травмы получили 29-летний водитель иномарки и 56-летняя пассажирка автобуса. Медики оказали им помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - несоблюдение очередности проезда.

Кстати, это нарушение является одним из распространенных и зачастую приводит к наиболее тяжелым последствиям.