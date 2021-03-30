В среду 14 улиц Липецка останутся без света, 9 - без воды

Липчане ненадолго останутся без света Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 31 марта, в Липецке планируются отключения воды и электроэнергии. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Звездная, 16/2; Фрунзе, 10а, 23, 30, 32, 34; Костенко 13; площадь Коммунальная, 14, а также в частном секторе по улицам Костенко, Неделина, Солнечная, Городовикова.

С 2 часов дня до 4 вечера без света останутся жители улиц Светлова, 29а, 31, а также частного сектора: улицы Бурлакова, Ярославская, Добровская, Писарева, Патриотическая.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105; проезд Кувшинова, 1, 2; Полиграфическая, 4, 6, 8, 10, 12. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Зоологическая, Полярная, Садовая, Смоленская, Сенная, переулок Рядовой.

При необходимости, липчанам подвезут воду. Оставить заявку можно по телефонам 175 и 236-175.