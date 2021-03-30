В Липецкой области стало на 33% больше терминалов для платежных карт

В Липецкой области стало больше платежных карт. К 1 января 2021 года их количество увеличилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Всего у липчан 1 887 000 карт. На 19% возросло количество операций с ними - 262 млн рублей. Также на 11% увеличилась сумма операций - до 350 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального Центробанка, в области работают более 26 тыс. терминалов, что на 33% больше, чем годом ранее. В 48% случаях липчане рассчитывались картами. В 52% - наличными.

Напомним, что липчане стали чаще страховать свою жизнь - зафиксирован рост в 19%, по сравнению с 2019 годом. При этом на 30% меньше стало договоров от несчастных случаев и на 9% договоров добровольного медицинского страхования. Всего в 2020 году жители Липецкой области заключили 672 тыс. договоров страхования.