Липчан приглашают на спектакль «Этот синий апрель»

В Липецке 11 апреля состоится спектакль «Этот синий апрель». Постановку по мотивам одноименной повести Михаила Анчарова покажут на сцене Центральной городской библиотеки им. Есенина. Начало в 16.00.

«Этот синий апрель» – постановка в жанре веселого рассказа, составленная из множества живых образов и сценических зарисовок. В центре действа судьба-биография Гоши Панфилова – ребенка, выросшего в одном из самых криминальных районов Москвы 1927-го года, героя войны – десантника, писателя, поэта и музыканта.

Режиссер постановки Борис Бужор признался, что давно хотел вывести на сцену произведения Михаила Анчарова. Кстати, все роли в спектакле исполняют женщины.

- Михаил Анчаров всегда меня завораживал, так как никогда до этого не встречал патриотические тексты в жанре магического реализма, - поделился с «КП-Липецк» Борис. - Именно такой подход делает их нескучными, не до тошноты приторными, а наделяет произведение дерзкими мыслями, молодым хулиганством. Он заставляет с разных ракурсов смотреть на советское поколение. На эпоху, которую мы потеряли, которую не вернуть, но о которой стоит рассуждать, так как это позволит нам ответить на многие сегодняшние вопросы.