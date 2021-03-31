Под Липецком мужчина погиб под колесами грузовика

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 4 041 нарушение Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 9 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 58 не пристегнулись во время движения. Водители 3 646 раз превысили максимальную скорость. Произошло 17 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший вторник, 30 марта, на улице Меркулова в Липецке 60-летний водитель автобуса сбил 64-летнюю женщину. Ее с травмой госпитализировали.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло в селе Донское Задонского района. На улице Титова 35-летний водитель грузовика "Ивеко" сдавал назад. В этот момент он наехал на 47-летнего мужчину. Он полученных травм несчастный скончался на месте.