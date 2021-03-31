Клещи начали нападать на липчан

Энтомологическая ситуация по инфекциям, передаваемым клещами, в Липецкой области в 2021 году остается напряженной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В этом году первый покус клеща произошел 28 марта. В 2020 году - 27 февраля, а в 2019 - 20 марта.

В 2020 году клещи напали на 4 582 человек. Это на 5,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. Кстати, 8,8% клещей, которых сняли с липчан, были инфицированы боррелиями. В 26 случаях обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз. Годом ранее этот показатель был выше - 32.

По мнению специалистов, обращаемость по покусам и заболеваемость снизилась благодаря акарицидными обработкам, а также введением ограничительных мер из-за коронавируса. В этом году планируют обработать минимум 700 га территорий Липецкой области. Большую часть работ должны выполнить до Пасхальных и Первомайских праздников.