МЧС предупреждает: в Липецке порывы ветра до 16 м/с

В эту среду, 31 марта, спасатели предупреждают липчан о сильном ветре. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа в Липецке и области ожидается усиление юго-западного ветра. Возможны порывы до 16 м/с. Такая погода сохранится в течение всего дня.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, следует спрятаться в подъездах домов, либо в подземных пешеходных переходах. Нельзя становиться за остановками общественного транспорта, у рекламных щитов, а также под проводами линий электропередач. Запрещено подходить к оборвавшимся проводам, вставать у стен домов - с крыши могут упасть кровельные материалы.

В случае происшествия звонить по номер "112".