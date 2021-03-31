Животные в липецком зоопарке начали переезжать на улицу

Обитателей зоопарка Липецка начинают переводить в летние вольеры. Делать это будут постепенно - в течение апреля и мая.

Как сообщили в пресс-службе зверинца, некоторых питомцев выпустили на улицу еще в марте. Свежим воздухом наслаждаются мандаринки, фазаны, цесарки, индейки, султанки, куры разных пород. Фламинго переведут в открытый вольер, когда ночью будет плюсовая температура и вода в бассейне перестанет замерзать.

В летних вольерах крупных кошек пока еще лед. Да и ночи еще морозные и сырые для львов и ягуаров. Пока они поживут в "Зимнем саду". Для некоторых животных важно, чтобы температура воздуха в темное время суток была не ниже +10 градусов. Позже всех на улицу переедут попугаи.

Кстати, с 1 апреля время работы зоопарка увеличится. Липчане и гости города смогут погостить у питомцев с 8.00 до 20.00. Кассы будут работать до 19.00.