Преступная группировка из Липецка и Брянска поставила контрафактных сигарет и алкоголя на 3 млн рублей

В Липецке полицейские выявили крупную партию контрафактного алкоголя и табака. В нелегальном приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта продукции подозревают 2 местных жителей.

По данным следствия, они организовали свою деятельность под видом предпринимателей. А также привлекли группу лиц, которая и доставляла товар в Липецкую область с помощью 4 легальных транспортных компаний. В преступном сообществе оказалось 4 жителей Липецкой области и 8 Брянской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, склад с контрафактом обнаружили в Правобережном районе города. Полицейские изъяли крупную партию немаркированной алкогольной, табачной и спиртосодержащей продукции на суммы свыше 3 млн рублей. Все это злодеи планировали продавать через киоски.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые причастны к сбыту еще одной партии контрафактного алкоголя и сигарет в 16 киосках Липецка. Правоохранители изъяли еще 1 тыс. бутылок спиртного и 15 тыс. пачек сигарет на 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п."а" и "б" чт.171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Также в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч.2 ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем".