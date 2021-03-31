К Пасхе на кладбища Липецка завезут песок и воду

На кладбищах Липецка начали готовиться к Пасхе Фото: Юлия КЛЮЕВА

На кладбищах Липецка начали готовиться к Пасхе и последующим православным праздникам. Всего в городе 19 кладбищ, общая площадь которых более 236 га.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты уже приступили к работам. В местах захоронения сносят аварийные деревья, опиливают нависающие ветки, вырубают дикорастущую поросль, убирают мусор и туалеты.

До 25 апреля на все кладбища завезут воду и песок. Также работники покрасят баки и ворота. Как только сойдет весь снег, начнут очищать и косить газоны. Сезонную уборку выполнят в местах воинских захоронений.

Липчан просят не мусорить и складировать отходы в специально отведенных местах. На кладбищах установлено 74 контейнера. Задать вопросы о наличии песка или воды можно смотрителям. Они находятся на рабочих местах ежедневно с 8.00 до 17.00. В воскресенье - до 15.00. За дополнительной информацией обращаться по номеру 39-38-40. Звонки принимаются круглосуточно.