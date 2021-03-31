В четверг в Липецке жители более 30 улиц останутся без холодной воды

Липчан вновь оставят без воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 1 апреля, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду и электроэнергию. С 9 утра до 4 часов вечера света не будет по улицам Городовикова, Солнечная, Рябиновая.

С 2 часов дня до 4 вечера свет погаснет по улицам Студеновская, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; 4-я Пятилетка, 42; 9-е Января, Байкальская, Владивостокская, Майская, Мехколонны, Уступная, Южная, Краснодарская, Морская, Пришкольная.

С 10 утра до 8 часов вечера отключат холодную воду по улицам Студенческая,6, 9; Ленинградская, 18, 18к1-5; 3 Сентября, 14, 16а, 5, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35, 35а, 35б, 35г владение 5; Чехова, 2а, 8, 10.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Донская, Степная, Чехова, Станиславского, Лазо, Воронежская, 3 Сентября, Гвардейская, Раздольная, Вольная, Утренняя, Отрадная, Совхозная, Ягодная, Пришвина, Новая, Просторная, Ясная, Новотепличная, переулок Беговой.

Также без воды останутся жители верхних этажей по улицам Циолковского, 34/5, 30/4, 34, 38, 38а, 40; Терешковой, 42.

Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.