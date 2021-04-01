В Липецке в ДТП с иномарками пострадала 26-летняя автоледи

В Липецке столкнулись "Хендай" и "Шкода": есть пострадавший Фото: Юлия КЛЮЕВА

За сутки в Липецкой области произошло 2 ДТП с пострадавшими. В минувшую среду, 31 марта, на улице Горького в Липецке столкнулись "Хендай" и "Шкода". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получила 26-летняя автоледи из второй иномарки. Ее госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Грязях на улице Советская 41-летняя женщина за рулем "Дэу-Матиз" сбила 13-летнюю девочку. Школьница получила травмы. Медики оказали ей помощь и, убедившись, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отпустили домой. Причина ДТП - нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить по номеру "112".