Липчанка ударила мужа ножом в грудь из-за его пристрастия к алкоголю

Липчанку будут судить за покушение на убийство супруга. По версии следствия, ночью 16 января этого года в квартире по улице Свиридова в Липецке разразился скандал. Во время ссоры 41-летняя женщина ударила своего 42-летнего мужа ножом в грудь.

В момент конфликта обвиняемая была пьяна. Следствие считает, что она специально ударила в место расположения жизненно важных органов. Осознав, что она натворила, женщина вызвала скорую. К счастью, пострадавшего вовремя госпитализировали и он остался жив.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Наказание по статье - до 15 лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину в совершении преступления фигурантка признала и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что ударила супруга, потому что больше не могла выносить его пьянство. Материалы уголовного дела направлены в суд.