В Липецке водитель спецтехники насмерть сбил пенсионерку

Пожилая липчанка погибла под колесами уборочной машины Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 1 апреля, в Липецке произошла трагедия. На проспекте Победы около бизнес-центра "Виктория" под колеса спецтехники попала 82-летняя женщина. Водитель малогабаритной машины во время уборки тротуара сдал назад и, как он сам сказал, не заметил пенсионерку. По его словам, липчанка находилась в слепой зоне. Пострадавшая погибла.

- Мы обязательно не только предоставим помощь следствию, но и окажем необходимую поддержку родственникам женщины, - сообщил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. - На предприятии проведут внутреннюю проверку и сделают кадровые выводы.

Чиновник также отметил, что в будущем со всеми водителями проведут дополнительные инструктажи, а машины проверят на техническую исправность.