Этой весной 3000 липчан получат повестку в армию

В этот четверг, 1 апреля, в Липецке начался весенний призыв. В военном комиссариате города заработала медицинская призывная комиссия.

По информации пресс-службы мэрии, этой весной повестки получат около 3 тыс. липчан. До 15 июля в армию заберут 400 человек. Большинство молодых людей отправятся в части Западного военного округа. Кстати, члены комиссии учтут желание призывников служить в определенных родах и видах войск.

В связи с коронавирусом на призывном пункте организуют пост термометрии. Помещения будут регулярно дезинфицировать. Пришедшие должны быть в маске и соблюдать социальную дистанцию. Обязательное условие для сотрудником комиссариата - иметь антитела к COVID-19. На сборном пункте Липецкой области всем призывникам сделают тест на коронавирус. А в воинских частях желающим сделают прививку.