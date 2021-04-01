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Общество1 апреля 2021 13:13

Этой весной 3000 липчан получат повестку в армию

На призывном пункте в Липецкой области новобранцам сделают тест на коронавирус
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 1 апреля, в Липецке начался весенний призыв. В военном комиссариате города заработала медицинская призывная комиссия.

По информации пресс-службы мэрии, этой весной повестки получат около 3 тыс. липчан. До 15 июля в армию заберут 400 человек. Большинство молодых людей отправятся в части Западного военного округа. Кстати, члены комиссии учтут желание призывников служить в определенных родах и видах войск.

В связи с коронавирусом на призывном пункте организуют пост термометрии. Помещения будут регулярно дезинфицировать. Пришедшие должны быть в маске и соблюдать социальную дистанцию. Обязательное условие для сотрудником комиссариата - иметь антитела к COVID-19. На сборном пункте Липецкой области всем призывникам сделают тест на коронавирус. А в воинских частях желающим сделают прививку.