В Липецке экс-директора "Дорожного агентства" и его заместителя обвиняют во взятке почти в 3 млн рублей

В Липецке будут судить бывшего директора ОКУ "Дорожное агентство" и его заместителя. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, будучи в должности директора мужчина вместе со своим заместителем получили от начальника одной из организаций 2,9 млн рублей . За эти деньги они должны были помочь ему заключить госконтракт на оказание услуг, связанных с передвижными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. А также бездействовать в случае нарушений. Взятку начальник фирмы передавал сам, а также через сотрудника агентства.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно с сотрудниками областного УФСБ. Они и задержали заместителя директора во время передачи очередной суммы.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". В ходе расследования экс-директор агентства признал вину частично. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.