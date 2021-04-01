В Липецке "заминировали" 10 школ и детских садов

Этот четверг, 1 апреля, в Липецке выдался тревожным. В администрацию города поступило сообщение о минировании 10 школ и детских садов. По данным пресс-службы мэрии, воспитанников указанных учреждений эвакуировали. Также на улицу вывели сотрудников администрации.

Как сообщила председатель департамента образования Светлана Бедрова, дети с педагогами оделись, вышли на улицу и отошли на безопасное расстояние от зданий. Дирекция начала звонить родителям.

Каждое учреждение проверят кинологи с собаками. Комплекс необходимых мероприятий проводит и региональное УМВД России. Кстати, за ложное сообщение о минировании грозит уголовная ответственность по ст.207 УК РФ.

Напомним, что довольно запоминающаяся атака телефонных террористов была в Липецке в 2017 году. Тогда поступали звонки с угрозами о заложенных бомбах в школах, торговых центрах, гипермаркетах. "Минировали" вокзалы, аэропорт и даже военкомат.