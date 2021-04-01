В пятницу некоторые липчане останутся без воды и света

В Липецке вновь отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 2 апреля, в Липецке ожидаются плановые отключения света и воды. С 9 утра до 5 часов вечера подачу электроэнергии приостановят жителям улицы Депутатская, 55б, 42, 44, 46, 52, 54, 52а, 42; переулка Вишневый, 1а, а также частного сектора: переулка Вишневый, Фруктовый, улицы Даргомыжского.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе Сырского Рудника по улицам Городовикова, Рябиновая, Солнечная.

С 9 утра до 3 часов дня света не будет по улице Архангельская, 15, 15а, 18, 20, а также в частном секторе: улицы Басинского, Полунина, Знаменского.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16, 16а, 18; Неделина, 22, 24; Вавилова, 12; 21. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улице Вавилова.

Воду подвезут по заявкам жителей. Дополнительные вопросы липчане могут задать в диспетчерской АО "ЛГЭК" по номерам 175 и 236-175.